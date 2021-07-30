Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Alex Teixeira'ya son fırsat!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın bir süredir transferi için görüştüğü Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile henüz finansal anlamda anlaşma sağlanamadı. Ancak Alex için Beşiktaş 250 bin euro'luk bir feda bile dese, Brezilyalı futbolcu Dubai'deki tüm teklifleri elinin tersiyle iterek Beşiktaş'a gelecek. (BJK transfer haberi)
Beşiktaş'ınanlaşma yapmak için adeta gün saydığı Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayı giymek ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Brezilyalı oyuncu ile parasal konularda halen orta noktada buluşma sağlanamazken, oyuncunun menajeri siyah-beyazlıların rakamı biraz daha yükseltmesini istiyor, Beşiktaş cephesi ise mevcut rakamın üzerine çıkmamakta direniyor. Gelen bilgilere göre Alex için Beşiktaş 250 bin euro'luk bir feda bile dese, Brezilyalı futbolcu Dubai'deki tüm teklifleri elinin tersiyle iterek Beşiktaş'a gelecek.