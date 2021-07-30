Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal'a şartlı zam!

Son dakika Beşiktaş haberi: Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın mutlu sona ulaşmasında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal şimdiden yaz transfer dönemine damga vuran isim oldu. Gelecek sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek olan Cezayirli futbolcunun maaşına da zam yapıldı. İşte detaylar...
Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal bu yaz transfere damga vuran isim oldu. Ghezzal siyah-beyazlı formayla 38 maçın tamamında oynar, Beşiktaş hem ligi hem Türkiye Kupası'nı, kazanır hem de Şampiyonlar Ligine katılır, üstüne üstlük bir de Avrupa'dan bir kupa alınır, Cezayirli oyuncu da gol ve asist sayısında 20'nin üzerine çıkarsa yaklaşık 3.8 milyon euro'luk bir parayı cebine koyacak. Beşiktaş'tan senelik 2.25 milyon euro garanti ücret alacak olan Ghezzal'ın, galibiyetlerdeki puan başına 4 bin euro'luk primi, 500 bin euro'luk da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi ayrıca yer alıyor.