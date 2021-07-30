Rosier İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi isimlerden biri olan 24 yaşındaki Fransız oyuncu, gelecek sezon da siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyecek. Başarılı sağ bek, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katıldığı ifade edildi. Beşiktaş'ın gelecek sezon Portekiz ekibine Rosier için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Geçen sezon da Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier; 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Her fırsatta Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Fransız oyuncunun, transferi siyahbeyazlı camiada sevinçle karşılandı.

BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU GELDİ

Siyah-beyazlı taraftarların büyük sevgi beslediği isimlerden Valentin Rosier, günler önce "Beşiktaş'ın çocuğu Valentin Rosier" yazılı bir paylaşım yapmış ve büyük beğeni toplamıştı. Siyah-beyazlı takım, Rosier'in gelişini dün gece twitter'dan paylaştığı bir videoyla taraftara duyurdu. "Bırakmam Seni" yazılı tişörtle kamera karşısına geçen 24 yaşındaki Fransız oyuncu "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" ifadesini kullandı. Paylaşım, binlerce beğeni topladı.

TARAFTAR KARŞILADI

Valentin Rosier, dün sevgilisi Sephora Goignan ile birlikte İstanbul'a ayak basarken, siyahbeyazlı taraftarlar Fransız yıldızı havalimanında karşıladı. İstanbul Havalimanı'na giden bir grup Beşiktaşlı, "Evine hoş geldin Beşiktaş'ın çocuğu" pankartı ve tezahüratlarla karşıladı. Kendisi için hazırlanan özel tişörtle havalimanında taraftarın karşısına çıkan Rosier, taraftarın yoğun isteği üzerine üçlü çektirdi.