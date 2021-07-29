Son dakika spor haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Beşiktaş'a dev gelir (BJK spor haberi)

Galatasaray'ın elenmesiyle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil edecek olan Beşiktaş, dev gelirin sahibi oldu.

PSV'ye her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden ve hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından başlayacak.

Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak. Siyah-beyazlı takımın, galibiyet ya da beraberlikte ödenen ücretler hariç, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.