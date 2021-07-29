Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor

Beşiktaş'ın transfer listesinin en sıralarında yer alan Luuk de Jong'un yeni adresinin neresi olacağı Hollanda basını tarafından da yakından takip ediliyor. PSV'nin de oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, kariyerini Sevilla'da sürdüren yıldız forveti isteyen bir diğer kulüp ise Beşiktaş...

Fakat yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler ağır ilerlerken, Hollanda basını bu transfer temaslarıyla ilgili önemli bir haber yaptı. "Eindhovens Dagblad" adlı haber kuruluşunda PSV'yi takip eden Rik Elfrink Twitter'da şunları yazdı: