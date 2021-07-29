Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devler Ligi'nde güçlü bir kadro ile boy göstermek isteyen siyah-beyazlılarda gündem forvet transferi... Teknik direktör Sergen Yalçın ise kadrosunda Hollandalı forvet Luuk de Jong'u görmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor

Beşiktaş'ın transfer listesinin en sıralarında yer alan Luuk de Jong'un yeni adresinin neresi olacağı Hollanda basını tarafından da yakından takip ediliyor. PSV'nin de oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, kariyerini Sevilla'da sürdüren yıldız forveti isteyen bir diğer kulüp ise Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor

Fakat yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler ağır ilerlerken, Hollanda basını bu transfer temaslarıyla ilgili önemli bir haber yaptı. "Eindhovens Dagblad" adlı haber kuruluşunda PSV'yi takip eden Rik Elfrink Twitter'da şunları yazdı:

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor

"Beşiktaş, Luuk de Jong için devrede. Türk şampiyonunun antrenörü ondan etkileniyor. Beşiktaş tarafından kiralama formülü de araştırılıyor ancak bunun işe yarayıp yaramayacağını ve De Jong'un ilgilenip ilgilenmediği şu an için şüpheli. Ağustos ortasına kadar bazı şeyler netleşecektir"

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor

8 MİLYON EURO SAÇMALIK

Öte yandan Luuk De Jong için PSV'nin kulübü Sevilla'ya 8.5 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti. Ancak Eindhoven Dagblad gazetesi; "PSV, Luuk de Jong için henüz bir teklifte bulunmadı. Bahsedilen sekiz milyon euro miktarı tamamen saçmalık" şeklinde bir haber yaptı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Luuk de Jong'u istiyor

Malen'i Dortmund'a 30 milyon euro'ya sattığı için PSV'nin 12.5 milyon euro'ya sattığı De Jong'u 8.5 milyon euro'ya geri alacağı iddia edilmişti.

SON DAKİKA