Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın B planı Rony Lopes!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın B planı Rony Lopes!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak için gün sayarken, bu transferde aksi bir durumla karşılaşması halinde B planını devreye sokacak. Siyah-beyazlılar Ghezzal olmazsa Rony Lopes için girişimlerini sıklaştıracak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın B planı Rony Lopes!

Beşiktaş, geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak için gün sayarken, bu transferde aksi bir durumla karşılaşması halinde B planını devreye sokacak.

Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Rony Lopes... Beşiktaş, 25 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusunun transferini bekletiyor.

Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

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