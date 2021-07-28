Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cyle Larin'e ayrılık şartı! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cyle Larin'e ayrılık şartı! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu... Bu isimlerden biri de geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin... Siyah-beyazlı yönetim, sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Kanadalı golcünün menajeriyle bir araya gelirken, yıldız forvetin takımdan ayrılması için en az 10 milyon euroluk teklif getirmesini istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cyle Larin'e ayrılık şartı! Dudak uçuklatan rakam
Sesli dinlemek için tıklayınız.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Cyle Larin siyah-beyazlı kulübün yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Larin'in menajeri Mavromaras ile görüşen yönetim, Kanadalı futbolcunun transferinden en az 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklediklerini iletti.
SON DAKİKA