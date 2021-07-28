HaberlerBeşiktaşSon dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cyle Larin'e ayrılık şartı! Dudak uçuklatan rakam
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cyle Larin'e ayrılık şartı! Dudak uçuklatan rakam
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu... Bu isimlerden biri de geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin... Siyah-beyazlı yönetim, sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Kanadalı golcünün menajeriyle bir araya gelirken, yıldız forvetin takımdan ayrılması için en az 10 milyon euroluk teklif getirmesini istedi.
Beşiktaş'tageçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Cyle Larin siyah-beyazlı kulübün yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Larin'in menajeri Mavromaras ile görüşen yönetim, Kanadalı futbolcunun transferinden en az 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklediklerini iletti.