Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Rosier ve Ghezzal...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin 1 numaralı maddesi Rosier ve Ghezzal... İki yıldızın transferi konusunda henüz mutlu sona ulaşamayan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi müjdeli haberi verdi.

TFF genel kurulu sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Çebi, hem Rosier hem de Ghezzal transferlerinde son aşamaya geldiklerini söyledi.

İşte o sözler:

Hem Rosier hem de Ghezzal ile ilgili görüşüyoruz. İkisi de yakın. Henüz atılmış imzalar yok. İşin sonuna gelindi. Ghezzal'da da Rosier'de de bir yere geldik ama oldu demek için imza atmamız gerekiyor."