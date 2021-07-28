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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Rosier ve Ghezzal...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, TFF genel kurulu sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Transfer gündemi hakkında bilgi veren Çebi, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'la anlaştıklarını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:28
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Rosier ve Ghezzal...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin 1 numaralı maddesi Rosier ve Ghezzal... İki yıldızın transferi konusunda henüz mutlu sona ulaşamayan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi müjdeli haberi verdi.

TFF genel kurulu sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Çebi, hem Rosier hem de Ghezzal transferlerinde son aşamaya geldiklerini söyledi.

İşte o sözler:

Hem Rosier hem de Ghezzal ile ilgili görüşüyoruz. İkisi de yakın. Henüz atılmış imzalar yok. İşin sonuna gelindi. Ghezzal'da da Rosier'de de bir yere geldik ama oldu demek için imza atmamız gerekiyor."

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