Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal cevabı! "Centilmenlik tek taraflı olur"

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer cevabı geldi. Rachid Ghezzal transferinde karşı karşıya gelen iki kulüp Cezayirli yıldızla temasa geçmişti. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Ghezzal'ın maliyetinin yüksek olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atamayız" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Elmas'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız. Centilmenlik tek taraflı olur." ifadelerini kullandı.



İşte o açıklamalar:

Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız. Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık.