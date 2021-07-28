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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal cevabı! "Centilmenlik tek taraflı olur"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından konuşan Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına yanıt verdi. Başkan Çebi, Burak Elmas'ın Rachid Ghezzal transferiyle ilgili olarak, "Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz" sözlerine cevaben, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Centilmenlik tek taraflı olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:59 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:45
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal cevabı! "Centilmenlik tek taraflı olur"

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer cevabı geldi. Rachid Ghezzal transferinde karşı karşıya gelen iki kulüp Cezayirli yıldızla temasa geçmişti. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Ghezzal'ın maliyetinin yüksek olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atamayız" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Elmas'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız. Centilmenlik tek taraflı olur." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar:
Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız. Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık.

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