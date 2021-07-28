Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Transfer...

Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Valentin Rosier 'i imza için İstanbul 'a beklerken, Portekiz 'den flaş bir iddia geldi. Record Gazetesinde yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar'ın Sporting Lizbon 'la henüz anlaşma sağlayamadığını belirtti.

Haberde, "Beşiktaş son çare olarak Rosier'in bonservisi için 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak pazarlıklar devam ediyor" ifadesini kullandı. Siyah-Beyazlılar bu hafta sonuna kadar tüm pürüzleri çözerek Rosier'e imza attırmanın planlarını yapıyor.