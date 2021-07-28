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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Transfer...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Valentin Rosier takımda tutulmak isteniyor. Yıldız sağ bek ile el sıkışan siyah-beyazlılar, bir süredir Sporting ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz basını, Fransız futbolcunun transferinde Beşiktaş'ın Sporting ile henüz anlaşma sağlayamadığını iddia etti. Beşiktaş'ın Rosier için yeni bir teklif yaptığı ifade edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Transfer...

Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Valentin Rosier'i imza için İstanbul'a beklerken, Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Record Gazetesinde yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar'ın Sporting Lizbon'la henüz anlaşma sağlayamadığını belirtti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Transfer...

Haberde, "Beşiktaş son çare olarak Rosier'in bonservisi için 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak pazarlıklar devam ediyor" ifadesini kullandı. Siyah-Beyazlılar bu hafta sonuna kadar tüm pürüzleri çözerek Rosier'e imza attırmanın planlarını yapıyor.

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