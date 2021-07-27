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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta golcü harekatı! Luuk de Jong yeniden gündemde

Takıma doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta operasyon son sürat devam ediyor. Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom, Willian Jose ve Rondon'dan beklediği geri dönüşü alamayan Kara-Kartal'da, Hollandalı golcü Luuk de Jong yeniden öne çıktı. Ancak siyah-beyazlıların bu transferde ciddi bir rakibi olduğu belirtildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta golcü harekatı! Luuk de Jong yeniden gündemde

Kartal'da golcü listesine giren ve kiralama girişimlerinde bulunulan Luuk de Jong tekrar listede bir numaraya çıktı. Sabah'ın haberine göre, sakatlığı nedeniyle geri plana itilen Hollandalı golcü; Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom ve Willian Jose'de maliyetlerin yüksek olması, Rondon'un ise Çin'den henüz bonservisini alamaması nedeniyle yine değerlendirmeye alındı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta golcü harekatı! Luuk de Jong yeniden gündemde

En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyah beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta golcü harekatı! Luuk de Jong yeniden gündemde

Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve zaman zaman kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.

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