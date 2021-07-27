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Son dakika spor haberi: Leicester City'den flaş Rachid Ghezzal kararı! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Rachid Ghezzal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların 3+1 yıllık anlaşma sağladığı Cezayirli yıldızın kulübü Leicester City ile görüşmeler sürüyor. Kartal'ın gözdesi konumundaki Rachid Ghezzal, Premier Lig ekibi Leicester City'nin yeni sezon hazırlıkları 2. etap kampı kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 22:06 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:20
Son dakika spor haberi: Leicester City'den flaş Rachid Ghezzal kararı! Beşiktaş...

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan Cezayirli yıldız, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester City'e döndü. Kartal'ın yeniden kadrosuna katmak için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

LEICESTER KAMP KADROSUNA ALMADI!
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Rachid Ghezzal'ı yeni sezon hazırlıkları 2. etap kamp kadrosuna dahil etmedi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmelerde 3+1 yıllık anlaşma sağladığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı kurmayların, İngiliz ekibiyle masada olduğu ve transferin yakın zamanda mutlu son ile biteceği kaydedildi.

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