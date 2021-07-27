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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Levent Mercan atağı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yabancı kuralının çıkmasının ardından gurbetçi oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Levent Mercan atağı!

Önümüzdeki sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer operasyonu devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Kara-Kartal, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mertcan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.

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