Son dakika spor haberi: Beşiktaş taraftarının Alex Teixeira aşkı!

Transfer görüşmelerinin yanı sıra eşi Thais Cristina ile birlikte Dubai'yi gezen Alex Teixeira kısa bir süre içerisinde geleceği hakkında karar vereceğini açıkladı. Thais Cristina, Alex Teixeria ile gezdikleri yerlerden fotoğraflar paylaşırken, bir fotoğrafın altına binlerce yorum yazıldı. Beşiktaş taraftarları, Thais Cristina'ya "Yenge" diye hitap ederken, binlerce "Come to Beşiktaş" yorumları yapıldı. Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbul'un Dubai'den daha güzel olduğunu belirterek, Teixeira'nın siyah- beyazlı takıma imza atması halinde mutlu olacaklarını vurguladılar. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun eşi "Bu kadar yorumdan sonra ben bile şimdiden Beşiktaş'ı desteklemeye başladım" şeklindeki bir mesaja emoji ile yanıt verdi.