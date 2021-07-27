Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Başakşehir | CANLI

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...



MAÇ BAŞLADI

CANLI SKOR | BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 27 Temmuz Salı günü saat 19:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.