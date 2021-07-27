Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Başakşehir | CANLI

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Başakşehir | CANLI

Son dakika spor haberi: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlıların yeni transferi Salih Uçan ilk 11'de yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine mücadele herhangi bir platformdan yayınlanmayacak. Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir'de ise yeni transferler Lima ve Zulj ilk 11'de başladı. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı skor fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 18:57
Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Başakşehir | CANLI

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI
CANLI SKOR | BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Başakşehir maçı 27 Temmuz Salı günü saat 19:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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