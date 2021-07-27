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Son dakika Beşiktaş spor haberi: Fernando Lucas Martins'te son karar Sergen Yalçın'ın

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fernando Lucas Martins, kulübü Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi. Takımından ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı futbolcunun, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Transferde son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş spor haberi: Fernando Lucas Martins'te son karar Sergen Yalçın'ın

Orta sahaya yapılması planlanan takviye neticesinde sezon bitiminde gündeme gelen ve geçtiğimiz ay itibariyle anlaşmaya varılan 29 yaşındaki Fernando Lucas Martins'in kulübünden bedelsiz çıkışı bekleniyordu. Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldiği ve kısa süre içerisinde işlemleri tamamlayarak bonservisini alacağını ilettiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan, Alex Teixeira ile birlikte yaz tatilinde vakit geçirdikleri Lucas Fernando'nun transferinde son söz Sergen Yalçın'ın olacak. Yalçın'ın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncunun Beşiktaş forması giymesi bekleniyor. Kariyerine Gremio'da başlayan ve sonrasında Shakhtar Donetsk ile Avrupa macerasına çıkan orta saha oyuncusu, Sampdoria ve S.Moskova formalarını da terletti.

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