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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Nainggolan'a teklifini yükseltti!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Belçikalı on numaranın inadını kırmak isteyen siyah beyazlı ekip daha önce yıldız oyuncuya yaptığı teklifi yeniledi. İtalyan basını, Kara Kartal'ın Radja Nainggolan'ı ikna etmek için yükselttiği rakamla Inter'den ayrılma ihtimali her geçen gün artan oyuncuyu ikna edebileceğini yazdı. (BJK tranfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Nainggolan'a teklifini yükseltti!

10 numara transferi için uzun süredir Alex Teixeira ile görüşen Beşiktaş, sambacının bitmek bilmeyen nazları yüzünden rotasını İnter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'a çevirmişti. 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıl için 3 milyon euro teklif eden siyah-beyazlı yönetim, rakam yükseltti.

Beşiktaş Nainggolan'a teklifini yükseltti!

Gelen haberlere göre İtalya'da kalmak isteyen Nainggolan'a yeni bir teklif yapıldığı ve sezon başı 1.7 milyon euro'dan 2 yıl için 3.4 milyon euro önerildiği kayedildi. İtalyan basınında da yer alan haberlerde 33 yaşındaki futbolcunun İnter'de devam etmesinin zor olduğu belirtilerek "Radja için Türkiye iyi bir seçenek" yorumları yapıldı.

Beşiktaş Nainggolan'a teklifini yükseltti!

Öte yandan Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için İnter'den 2 milyon euro istediği, İnter'in ise 1.2 milyon euro verebileceğini oyuncuya ilettiği ifade edildi. Belçikalı 10 numara, geçen sezon kiralık gittiği Cagliari ile Serie A'da 26 maçta 1 gol atmıştı.

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