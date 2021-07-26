Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Nainggolan'a teklifini yükseltti!

10 numara transferi için uzun süredir Alex Teixeira ile görüşen Beşiktaş, sambacının bitmek bilmeyen nazları yüzünden rotasını İnter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'a çevirmişti. 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıl için 3 milyon euro teklif eden siyah-beyazlı yönetim, rakam yükseltti.
Gelen haberlere göre İtalya'da kalmak isteyen Nainggolan'a yeni bir teklif yapıldığı ve sezon başı 1.7 milyon euro'dan 2 yıl için 3.4 milyon euro önerildiği kayedildi. İtalyan basınında da yer alan haberlerde 33 yaşındaki futbolcunun İnter'de devam etmesinin zor olduğu belirtilerek "Radja için Türkiye iyi bir seçenek" yorumları yapıldı.
Öte yandan Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için İnter'den 2 milyon euro istediği, İnter'in ise 1.2 milyon euro verebileceğini oyuncuya ilettiği ifade edildi. Belçikalı 10 numara, geçen sezon kiralık gittiği Cagliari ile Serie A'da 26 maçta 1 gol atmıştı.