Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Nainggolan'a teklifini yükseltti!

10 numara transferi için uzun süredir Alex Teixeira ile görüşen Beşiktaş , sambacının bitmek bilmeyen nazları yüzünden rotasını İnter 'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan 'a çevirmişti. 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıl için 3 milyon euro teklif eden siyah-beyazlı yönetim, rakam yükseltti.

Gelen haberlere göre İtalya'da kalmak isteyen Nainggolan'a yeni bir teklif yapıldığı ve sezon başı 1.7 milyon euro'dan 2 yıl için 3.4 milyon euro önerildiği kayedildi. İtalyan basınında da yer alan haberlerde 33 yaşındaki futbolcunun İnter'de devam etmesinin zor olduğu belirtilerek "Radja için Türkiye iyi bir seçenek" yorumları yapıldı.