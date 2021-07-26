Son dakika transfer haberi: Beşiktaş listesindeki Salomon Rondon'a haber yolladı! "Bonservisini al gel"

Beşiktaş 'ın forvet listesinde yer alan Salomon Rondon , kulübü Dalian PRO ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin'den ayrılmak istiyor. Yıllık 2 milyon euro'nun altında maaş öngördüğü futbolcuyla temasa geçen siyah-beyazlılar, "Kulübünle problemini çöz, bonservisini al gel, görüşelim" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Dalian PRO davalık olma aşamasına gelen Rondon'da, Josef de Souza'ya benzer bir süreç yaşaması muhtemel. Bu nedenle Beşiktaş riske girmek istemiyor.