Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş listesindeki Salomon Rondon'a haber yolladı! "Bonservisini al gel"

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş listesindeki Salomon Rondon'a haber yolladı! "Bonservisini al gel"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş, transferde adımlarını sağlam atıyor. Siyah-beyazlılar forvet transferi kapsamında gündemine aldığı Salomon Rondon'a haber yolladı. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:30
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş listesindeki Salomon Rondon'a haber yolladı! "Bonservisini al gel"

Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Salomon Rondon, kulübü Dalian PRO ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin'den ayrılmak istiyor. Yıllık 2 milyon euro'nun altında maaş öngördüğü futbolcuyla temasa geçen siyah-beyazlılar, "Kulübünle problemini çöz, bonservisini al gel, görüşelim" dedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş listesindeki Salomon Rondon'a haber yolladı! "Bonservisini al gel"

Sabah'ta yer alan habere göre Dalian PRO davalık olma aşamasına gelen Rondon'da, Josef de Souza'ya benzer bir süreç yaşaması muhtemel. Bu nedenle Beşiktaş riske girmek istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş listesindeki Salomon Rondon'a haber yolladı! "Bonservisini al gel"

Kartal, girişime başlamak için Venezuelalı'nın kulübüyle yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Dalian PRO, 31 yaşındaki oyuncuya alacaklarını bırakması koşuyla bonservisini vermeyi önerdi ancak tecrübeli golcü şu ana kadar hak edişlerinden vazgeçmedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş listesindeki Salomon Rondon'a haber yolladı! "Bonservisini al gel"

Salomon Rondon'un durumunun önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

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