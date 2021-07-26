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Son dakika spor haberi: Kenan Karaman Beşiktaş idmanlarını zorlayıcı buldu

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kenan Karaman, siyah-beyazlı takımdaki ilk izlenimlerini paylaştı. Milli futbolcu, "İdmanlar Almanya'daki gibi modern ve zorlayıcı" yorumunu yaptı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:17
Son dakika spor haberi: Kenan Karaman Beşiktaş idmanlarını zorlayıcı buldu

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kenan Karaman, antrenmanların çok zorlayıcı geçtiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Düsseldorf'tan transfer edilen milli futbolcu, "İdmanlar Almanya'daki gibi modern ve zorlayıcı. Beşiktaş'ın başarısında antrenmanların çok etkisi olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Kenan Karaman, kariyerine Stuttgarter Kickers altyapısında başladı. Hoffenheim, Hannover ve Düsseldorf formaları giyen milli futbolcu, bu sezon Beşiktaş'la 2024 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

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