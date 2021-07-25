Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e yakın takip!

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Gedson Fernandes'in durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Gedson için satın alma opsiyonu konusunda Benfica ile hala anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken sarı-kırmızılıların "zorunlu" maddesini kaldırmak istediği, Benfica'nın ise bu öneriye soğuk baktığı belirtildi.

Benfica'nın Beşiktaş'ın yüzde 50'lik teklifini de masada tuttuğu belirtilirken Gedson konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.