Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e yakın takip!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e yakın takip!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonun açılışına az bir zaman kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, Galatasaray'ın da transferi için uğraştığı Gedson Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:15
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e yakın takip!

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Gedson Fernandes'in durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Gedson için satın alma opsiyonu konusunda Benfica ile hala anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken sarı-kırmızılıların "zorunlu" maddesini kaldırmak istediği, Benfica'nın ise bu öneriye soğuk baktığı belirtildi.

Benfica'nın Beşiktaş'ın yüzde 50'lik teklifini de masada tuttuğu belirtilirken Gedson konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

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