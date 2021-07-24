Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira'da son viraja girildi! Beşiktaş...

Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira'da son viraja girildi! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan haber geldi. Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geleceği hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Alex Teixeira, "Dubai’da tatildeyim. Yakında son kararımı açıklayacağım” ifadesini kullandı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira'da son viraja girildi! Beşiktaş...

Son haftaların Beşiktaş transfer gündeminin baş aktörü olan Brezilyalı yıldız oyuncu, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi. Beşiktaş'ın geçen hafta prensip anlaşmasına vararak Türkiye'ye davet ettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeria, BAE ekibi Sharjah'dan gelen teklif sonrası siyah beyazlıları bekletmeye almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira'da son viraja girildi! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretin yaklaşık 3 katına Sharjah'a imza atacağı iddia edilen Teixeria, görüşmelerde bulunmak üzere Dubai'ye gitti. Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.

Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira'da son viraja girildi! Beşiktaş...

Teixeria yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vermek için ailemle Dubai'ye geldim. Burada menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrası Alex Teixeria transferinin siyah beyazlılar açısından hangi doğrultuda olacağı merakla bekleniyor.

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