Son dakika transfer haberleri: Alex Teixeira'da son viraja girildi! Beşiktaş...

Teixeria yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vermek için ailemle Dubai'ye geldim. Burada menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrası Alex Teixeria transferinin siyah beyazlılar açısından hangi doğrultuda olacağı merakla bekleniyor.