Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar duyurdu! "Büyük ihtimalle Kartal olacak"

SİNAN VARDAR ZAMAN DARALIYOR Ben her zaman kiralık futbolcuya karşıyım. Ve eğer kiralık olarak bir futbolcuyu transfer ettiyseniz ve memnun kaldıysanız bu futbolcunun bonservisini sezon bitmeden alınmasından yanayım.

Beşiktaş Rosier ve Ghezzal transferi için uzun süreden bu yana uğraşıyor ve kulüplere ve bu iki futbolcuya ödenen rakamlar artıkça arttı. Kiralayan kulüpler kasalarını yine dolduracak.