Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar duyurdu! "Büyük ihtimalle Kartal olacak"

SİNAN VARDAR ZAMAN DARALIYOR
Ben her zaman kiralık futbolcuya karşıyım. Ve eğer kiralık olarak bir futbolcuyu transfer ettiyseniz ve memnun kaldıysanız bu futbolcunun bonservisini sezon bitmeden alınmasından yanayım.
SİNAN VARDAR ZAMAN DARALIYOR
Ben her zaman kiralık futbolcuya karşıyım. Ve eğer kiralık olarak bir futbolcuyu transfer ettiyseniz ve memnun kaldıysanız bu futbolcunun bonservisini sezon bitmeden alınmasından yanayım.
Beşiktaş Rosier ve Ghezzal transferi için uzun süreden bu yana uğraşıyor ve kulüplere ve bu iki futbolcuya ödenen rakamlar artıkça arttı. Kiralayan kulüpler kasalarını yine dolduracak.
Beşiktaş'ın çocuğu Rosier kendisine gelen tüm teklifleri bir kenara iterek siyah-beyazlı takımda kaldı. Beşiktaş formasını seven bu genç arkadaş hepimizi mutlu etti. Beşiktaş için çok da iyi oldu.
Çok başarılı bulduğum milli kaleci Mert Günok çok büyük ihtimalle Kartal olacak.
Ghezzal transferi ise yüzde 50 ihtimal. Ghezzal'e talip olan G.Saray bu transferde fiyatı artırdı. Olmasa da alternatifi üzerine çalışılıyor.
Beşiktaş yönetimi iki önemli golcüyü de kadroya katacak. Zaman daralıyor; yönetim ve Sergen hoca ince eleyip, sık dokuyor. Bu transferler Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Merakla bekliyoruz.