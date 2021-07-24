Son dakika... Beşiktaş'tan flaş Bruma kararı!

Transfer listesindeki isimleri bitirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'dan vazgeçti. Siyah beyazlı ekibin bu kararı almasındaki sebep ise Bruma'nın menajerlerinin istekleri.
Transfer listesindeki isimleri bitirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'dan vazgeçti. Siyah beyazlı ekibin bu kararı almasındaki sebep ise Bruma'nın menajerlerinin istekleri.
PSV Eindhoven, Beşiktaş'ın kiralık teklifine karşı teklif yaparak sözleşmeye 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu koymak isterken, 26 yaşındaki Bruma'nın menajerinden gelen talepler siyah-beyazlıları bu transferden vazgeçirdi.
Hollandalı muhabir Rik Elfrink'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transfer gelişmesiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Elfrink "Beşiktaş, Bruma transferini rafa kaldırdı. Siyah-beyazlılar, menajerinin taplerini yüksek buldu. Beşiktaş dışında Yunan ekibi AEK da Bruma ile ilgileniyor. Şimdilik transferden vazgeçildi" ifadelerini kullandı.
CİMBOM 13 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI
Bruma, 2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olmuş, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.