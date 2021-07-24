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Son dakika... Beşiktaş'a Willian Jose transferinde İspanyol rakip!

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlıların transfer listesindeki golcü isimlerden Willian Jose için rakip çıktı. İspanyol ekibi Celta Vigo'nun Willian Jose için teklif yaptığı öğrenildi. Son kararı Sociedad verecek! (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika... Beşiktaş'a Willian Jose transferinde İspanyol rakip!

Siyah beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Willian Jose transferinde Beşiktaş'ın karşısına Celta Vigo çıktı. İspanyol basınından El Gol, "Celta'dan, Willian Jose için Real Sociedad'a rakipsiz teklif" başlığı ile bir haber yapıldı.

Son dakika... Beşiktaş'a Willian Jose transferinde İspanyol rakip!

Haberde; "Celta forvet istiyor ama hemen ödeme yapamıyor, bu yüzden teklifin kriterleri farklı. Willian Jose, Real Sociedad'dan öyle ya da böyle ayrılacak. Celta onun almak için büyük bir favori olarak öne çıktı" ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Beşiktaş'a Willian Jose transferinde İspanyol rakip!

Beşiktaş'ın şansının ise gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda oynamak isteyen Willian Jose'ye Şampiyonlar Ligi arenasını sunması olduğu belirtildi.

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