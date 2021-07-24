Son dakika... Beşiktaş'a Willian Jose transferinde İspanyol rakip!

Siyah beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Willian Jose transferinde Beşiktaş 'ın karşısına Celta Vigo çıktı. İspanyol basınından El Gol, "Celta'dan, Willian Jose için Real Sociedad 'a rakipsiz teklif" başlığı ile bir haber yapıldı.

Haberde; "Celta forvet istiyor ama hemen ödeme yapamıyor, bu yüzden teklifin kriterleri farklı. Willian Jose, Real Sociedad'dan öyle ya da böyle ayrılacak. Celta onun almak için büyük bir favori olarak öne çıktı" ifadelerine yer verildi.