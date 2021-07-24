Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal 'Kartal' dedi! İşte sözleşme detayları

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal 'Kartal' dedi! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Galatasaray arasında büyük bir rekabete neden olan Rachid Ghezzal transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldızın yapılan son görüşmeler sonucu Beşiktaş'a gelmeye ikna olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın da transfer görüşmelerinde bulunduğu 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş yönetiminin son teklifini kabul etti. Oyuncu tarafıyla 3+1 yıllığına söz kesen Kara Kartal'ın Leicester City ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal 'Kartal' dedi! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş ve G.Saray arasında krize neden olan Ghezzal'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi çifte kupalı sezonda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli yıldız ve menajeri ile masaya otururken, tarafların bu görüşmede el sıkıştığı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal 'Kartal' dedi! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal için 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve taraflar el sıkıştı. Beşiktaş'ın Ghezzal'a 2 milyon 250 bin euro garanti maaş ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Ghezzal'a şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi puan bonusu ve maç başı primleri ödeneceği vurgulandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal 'Kartal' dedi! İşte sözleşme detayları

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜLER
Bu arada yönetimi, gün içerisinde L. City ile kampta olan Ghezzal ile FaceTime görüşmesi yaptı. 29 yaşındaki Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta kalmak istediğini yöneticilere bildirdi. Siyah- beyazlıların Ghezzal ile anlaşma sağlamasının ardından, L. City ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Leicester'ın 3,5 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal 'Kartal' dedi! İşte sözleşme detayları

LİGİN ASİST KRALI
29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla adeta yeniden doğdu. 35 resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terleten Cezayirli futbolcu, bu periyotta 8 gol atarken, tam 18 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Türkiye'nin asist kralı olan Ghezzal, toplamda da 26 gole direkt olarak katkı sağladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal 'Kartal' dedi! İşte sözleşme detayları

ATTIRMAYI SEVİYOR
Tecrübeli oyuncu Ghezzal, gol atmaktan çok attırmayı seviyor. Beşiktaş'ta asistleriyle yıldızlayan Cezayirli oyuncu, O. Lyon'da 14 gol atarken 20 asist, Monaco'da da 2 gol atarken 4 asist yaptı. 233 maçlık profesyonel kulüp kariyerinde 28 gol atan Ghezzal, 43 kez asist yaptı.

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