Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal 'Kartal' dedi! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş ve G.Saray arasında krize neden olan Ghezzal'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi çifte kupalı sezonda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli yıldız ve menajeri ile masaya otururken, tarafların bu görüşmede el sıkıştığı öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal için 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve taraflar el sıkıştı. Beşiktaş'ın Ghezzal'a 2 milyon 250 bin euro garanti maaş ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Ghezzal'a şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi puan bonusu ve maç başı primleri ödeneceği vurgulandı.