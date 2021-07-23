Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Willian Jose’den Real Sociedad'a Beşiktaş baskısı!

Son dakika transfer haberleri: Willian Jose’den Real Sociedad'a Beşiktaş baskısı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla rekabet edecek iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gündemine almıştı. Brezilyalı oyuncunun da Beşiktaş'ı istediği bilinirken, kulübü Real Sociedad'a transferde kolaylık sağlaması konusunda baskı yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Willian Jose’den Real Sociedad'a Beşiktaş baskısı!

Santrfor konusunda alternatif isimlerle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gözüne kestirmişti. 29 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan yönetim, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Son dakika transfer haberleri: Willian Jose’den Real Sociedad'a Beşiktaş baskısı!

Brezilyalı futbolcuya da senelik 1.8 milyon euro öneren Kartal, teklifini 2 milyon euro'ya yükseltmişti. Fotomaç'ın haberine göre; temaslar yoğunlaşırken, İspanyol ekibini ikna etmek adına Jose de devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Willian Jose’den Real Sociedad'a Beşiktaş baskısı!

Yönetim, tecrübeli oyuncudan, Sociedad'ın bonservis konusunda indirime gitmesini ve 3 milyon euro'yu kabul etmelerinde ısrarcı olmasını istedi. Beşiktaş artık hem İspanyol temsilcisinden hem de Jose'den haber bekliyor.

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