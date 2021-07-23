Son dakika transfer haberleri: Willian Jose’den Real Sociedad'a Beşiktaş baskısı!

Santrfor konusunda alternatif isimlerle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş , Real Sociedad 'ın forveti Willian Jose 'yi gözüne kestirmişti. 29 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan yönetim, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Brezilyalı futbolcuya da senelik 1.8 milyon euro öneren Kartal, teklifini 2 milyon euro'ya yükseltmişti. Fotomaç'ın haberine göre; temaslar yoğunlaşırken, İspanyol ekibini ikna etmek adına Jose de devreye girdi.