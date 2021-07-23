Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a sürpriz teklif!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a sürpriz teklif!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda son olarak gündeme Radja Nainggolan geldi. İtalyan basını, Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı orta saha oyuncusuna Beşiktaş'ın talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a sürpriz teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılarla ilgili sürpriz iddialara bir yenisi daha eklendi. Özellikle İtalya'dan Türkiye ile ilgili haberler ciddi reyting getirdiği için her gün bir takımına Serie A'da forma giyen bir oyuncunun yazılması gelenek haline geldi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a sürpriz teklif!

La Gazzetta Dello Sport'a göre, Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a Beşiktaş talip oldu. Haberde Beşiktaş'ın, İnter yönetiminin "1.2 milyon euro al git" dediği Nainggolan'ın kapısını çaldığı ve 33 yaşındaki 10 numaraya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a sürpriz teklif!

Geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan bu sezonda da yeniden Sassari adasının takımına dönmek isteyen Endonezya doğumlu oyuncunun bu teklife vereceği cevap henüz net değil.

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