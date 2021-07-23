Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun gidişine sıcak bakılmıyor!

Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları hızla sürerken bir yandan da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kadronun korunması için uğraşılıyor. Siyah-beyazlıların genç yıldızları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz da bu isimler arasında yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre iki oyuncuya da Avrupa'dan ciddi teklifler geldi. Altyapıdan yetişen Ersin ve Rıdvan'ın transferleri kulübün kasasına ekstradan büyük meblağlar girmesini sağlayacak ama yönetim daha geniş düşünüyor. Yapılan görüşmelerde iki oyuncuya da takımda kalmaları yönünde tavsiyede bulunuldu.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Kariyerlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak olan Ersin ve Rıdvan'a "Gideceğiniz takımlarda bu fırsatı kolay kolay bulamayabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi vitriniyle daha iyi kulüplerden daha yüksek teklifler alabilirsiniz" denildi. Geçen sezon Fransa Ligue 1'i 9. sırada bitiren Nice kaleci Ersin Destanoğlu'nu ısrarla istiyor. Bundesliga'da geçen sezon 9. olan Stuttgart ile 11. Hoffenheim ise Rıdvan Yılmaz'a talip. Siyah-beyazlı yönetim iki oyuncu için de gelen teklifleri yeterli bulmadığı için reddetmişti.

MERT GÜNOK GELİYOR

Siyah-beyazlılar Devler Ligi için kaleyi sağlama alacak. Şu an için Ersin Destanoğlu'nun satışı düşünülmüyor. Genç kaleci gitse de kalsa da Başakşehir'den Mert Günok'un transferi isteniyor. Sergen Yalçın'ın da onay verdiği millî kalecinin transferinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Mert Günok'un transferi gerçekleşirse Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'dan sonra Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı dördüncü yerli takviye olacak.