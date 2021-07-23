Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Nainggolan, Sergio Rico, Diego Godin...

SERGIO RICO Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan bir diğer kaleci ise, Fransız devi PSG'nin İspanyol futbolcusu Sergio Rico. Beşiktaş, yıldız isim için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor.

DIEGO GODIN Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Uruguaylı yıldız futbolcu Diego Godin, başkan Ahmet Nur Çebi tarafından veto edildi. Çebi, Godin yerine daha genç bir ismi kadroya katmak istiyor.