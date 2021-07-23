Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal piyangosu! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda deplasmanında PSV'ye 5-1 mağlup olarak tur şansını mucizelere bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etmesi durumunda transfer operasyonu da sekteye uğrayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası ve yayın gelirlerinden mahrum kalacak olan Cimbom, ekonomik olarak kayıp yaşamış olacak. Yaşanan kayıp sonrası Galatasaray, Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a ayrılacak bütçeden vazgeçmiş duruma gelecek.