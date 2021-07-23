Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal piyangosu! Galatasaray ve transfer...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal piyangosu! Galatasaray ve transfer...

Son dakika spor haberi: PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da bu eşleşmeden çıkacak sonuç yeni sezon planlamasını doğrudan etkileyecek. Tur şansını mucizelere bırakan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etmesi durumunda büyük bir ekonomik kayıp yaşayacak. Galatasaray, grup aşamasına kalamadığı takdirde elde edeceği geliri, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan ve Rachid Ghezzal transferinde yarıştığı ezeli rakibi Beşiktaş'a bırakmış olacak. İşte yaşanacak kayıp ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 13:10
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal piyangosu! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda deplasmanında PSV'ye 5-1 mağlup olarak tur şansını mucizelere bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etmesi durumunda transfer operasyonu da sekteye uğrayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal piyangosu! Galatasaray ve transfer...

Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası ve yayın gelirlerinden mahrum kalacak olan Cimbom, ekonomik olarak kayıp yaşamış olacak. Yaşanan kayıp sonrası Galatasaray, Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a ayrılacak bütçeden vazgeçmiş duruma gelecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal piyangosu! Galatasaray ve transfer...

PARALAR BEŞİKTAŞ'A GİDECEK!
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek, gelecek tüm geliri, Rachid Ghezzal transferinde çekiştiği ezeli rakibi Beşiktaş'a bırakmış olacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal piyangosu! Galatasaray ve transfer...

15 milyon euro'luk ayak bastı parasını kaybedecek olan Aslan, galibiyet ve beraberlik primlerinin yanı sıra yayın gelirlerinden de eklenmesiyle yeni sezon öncesi mali anlamda fırsatı kaçıracak.

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