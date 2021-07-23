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Son dakika... Beşiktaş'tan flaş Bruma kararı!

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Hollanda'dan flaş bir iddia gündeme getirildi.. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın Bruma transferinden menajerinin istekleri sebebiyle vazgeçtiğini belirtti. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 01:29
Son dakika... Beşiktaş'tan flaş Bruma kararı!

Transfer listesindeki isimleri bitirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'dan vazgeçti. Siyah beyazlı ekibin bu kararı almasındaki sebep ise Bruma'nın menajerlerinin istekleri.

Son dakika... Beşiktaş'tan flaş Bruma kararı!

PSV Eindhoven, Beşiktaş'ın kiralık teklifine karşı teklif yaparak sözleşmeye 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu koymak isterken, 26 yaşındaki Bruma'nın menajerinden gelen talepler siyah-beyazlıları bu transferden vazgeçirdi.

Son dakika... Beşiktaş'tan flaş Bruma kararı!

Hollandalı muhabir Rik Elfrink'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transfer gelişmesiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Elfrink "Beşiktaş, Bruma transferini rafa kaldırdı. Siyah-beyazlılar, menajerinin taplerini yüksek buldu. Beşiktaş dışında Yunan ekibi AEK da Bruma ile ilgileniyor. Şimdilik transferden vazgeçildi" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Beşiktaş'tan flaş Bruma kararı!

CİMBOM 13 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Bruma, 2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olmuş, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

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