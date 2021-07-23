Son dakika... Beşiktaş'tan flaş Bruma kararı!

CİMBOM 13 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Bruma, 2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olmuş, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.