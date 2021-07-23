Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier bugün İstanbul'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Valentin Rosier'le yeniden anlaşma sağlamıştı. Fransız sağ bekin bugün İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile 4 senelik sözleşmeye imza atması bekleniyor. İşte Beşiktaş'ın Rosier için Sporting Lizbon'a ödeyeceği bosnervis bedeli... (BJK spor haberi)
Beşiktaş,Sporting ile bonservisini almak için anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'e sonunda kavuşuyor. Fransız sağ bek bugün İstanbul'a gelecek. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Ojogo gazetesine haberine göre Beşiktaş, Rosier için toplamda yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Sporting'in elinde bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak. Başka teklifler almasına rağmen ısrarla Beşiktaş'ı isteyen Rosier'in tutumu sonrası Siyahbeyazlı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcuyu havalimanında karşılamak için organizasyon planı hazırlıyor.