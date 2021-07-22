Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferi bitirdi! Mert Günok Kartal oluyor (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferi bitirdi! Mert Günok Kartal oluyor (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadeleler öncesi kaleye tecrübeli bir isim dahil etmek isteyen yönetim Mert Günok konusunda harekete geçti. Siyah-beyazlılar Ersin Destanoğlu satılsın ya da satılmasın tecrübeli eldiveni kadroya katacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferi bitirdi! Mert Günok Kartal oluyor (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu'nu gönderip, yerine Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etmek istiyordu. Ancak Destanoğlu için beklenen rakamlar gelmedi. 20 yaşındaki eldiven büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımda devam edecek. Yönetim ise Ersin'in kalması halinde bile Mert'i kadroya katma kararı aldı. Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etti ve pazarlıklarda fazla zorluk çıkarmadan teklife "Evet" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferi bitirdi! Mert Günok Kartal oluyor (BJK spor haberi)

BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi, milli kaleciye 2 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon Euro maaş önerdi. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Mert'in kulübü Medipol Başakşehir'e de 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Yönetim, bayram sonrasında bu transfere nokta koyacak. Bu arada geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerle 29 maça çıkan ve kalesinde 50 gol gören Mert, son haftalarda eldivenleri Volkan Babacan'a kaptırmıştı.

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