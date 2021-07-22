Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Willian Jose ısrarı! Yeni teklif yapılacak

Yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, listesindeki isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ta, Willian Jose ismi forvet transferinde ilk sıraya yükseldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Türkiye şampiyonu Kara Kartal, Real Sociedad ile temasa geçti. Real, Willian Jose'den kurtulmak istiyor ancak geçen sezon kiralık oynadığı Wolves geri istemiyor.

İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ 29 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlıların satın alma opsiyonu dahil 6 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu fakat İspanyol ekibi Real Sociedad'ın oyuncusunu daha yüksek bir meblağa satmak için bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi. Bu gelişmeye rağmen; Willian Jose, siyah-beyazlıların sakatlık sorunu nedeniyle Diego Costa'dan vazgeçmesinden sonra Beşiktaş'ın gündeminde öncelikli bir yer tutuğu için yönetim İspanyol ekibine yeni bir teklif daha sunacağı öğrenildi.