Son dakika spor haberi: İtalyan muhabir duyurdu! Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde son durum ne?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefinde olan Beşiktaş iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. 10 numara mevkisine takviye yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda Alex Teixeira ismi ön plana çıktı.
JOSEF DEVREDE!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, vatandaşını ikna etme rolünü üstlenmiş durumda. Alex Teixeira ile yakın arkadaşlığı bulunan Josef'in, İstanbul ve Beşiktaş hakkında olumlu bilgiler verdiği belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!
Bir süredir Teixeira'nın peşinde olan siyah-beyazlıların teklifi ortaya çıktı. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya yıllık 2.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. 2023 yılına kadar sözleşme önerilen 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 1.5 milyon euro teklif edildi.