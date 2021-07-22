Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: İtalyan muhabir duyurdu! Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde son durum ne?

Son dakika spor haberi: İtalyan muhabir duyurdu! Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde son durum ne?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira ısrarı devam ediyor. 10 numara mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Kara-Kartal, Brezilyalı yıldızın peşini bırakmıyor. Dubai'den teklif alan ve transferi çıkmaza giren Teixeira'nın transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Sambacı'ya imza parasının da içinde bulunduğu 2 yıllık bir kontrat sundu. İşte Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklif ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:30
Son dakika spor haberi: İtalyan muhabir duyurdu! Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde son durum ne?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefinde olan Beşiktaş iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. 10 numara mevkisine takviye yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda Alex Teixeira ismi ön plana çıktı.

Son dakika spor haberi: İtalyan muhabir duyurdu! Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde son durum ne?

JOSEF DEVREDE!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, vatandaşını ikna etme rolünü üstlenmiş durumda. Alex Teixeira ile yakın arkadaşlığı bulunan Josef'in, İstanbul ve Beşiktaş hakkında olumlu bilgiler verdiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: İtalyan muhabir duyurdu! Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde son durum ne?

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!
Bir süredir Teixeira'nın peşinde olan siyah-beyazlıların teklifi ortaya çıktı. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya yıllık 2.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. 2023 yılına kadar sözleşme önerilen 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 1.5 milyon euro teklif edildi.

Son dakika spor haberi: İtalyan muhabir duyurdu! Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde son durum ne?

DUBAI'DEN TALİBİ VAR!
Beşiktaş'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Brezilyalı yıldıza Dubai'den talip çıktığı iddia edildi. Yapılan teklifin ise Beşiktaş'ın teklifinden daha cazip olduğu öğrenildi. Teklifleri masaya yatıracak olan Alex Teixeira'nın son kararı bekleniyor.

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