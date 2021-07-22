Son dakika spor haberi: Beşiktaş Miguel Borja ile anlaşma sağladı!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta adaylardan biri de Miguel Borja. Arjantin medyasına göre Borja ile anlaşma tamam, ancak kulübü Palmeiras'la sorun var. TyC Sports'un haberine göre Beşiktaş, Borja'yı teklif ettikleri yüksek dolar teklifi ile ikna etmeyi başardı. Ancak henüz Palmeiras'ı memnun edici bir transfer teklifi sunmadılar. Yapılan değerlendirmelere göre Beşiktaş Borja'yı istiyor. Ancak birinci önceliği değil. Aslında 4 milyon dolar, karşılanabilir bir rakam. Beşiktaş; Jose ve De Jong'tan sonuç alamazsa Borja'yı bitirecek.