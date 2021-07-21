Teixeira’da kritik gün

Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Alex Teixeira konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldıza, Dubai'den bir takımdan da teklif geldi. Siyah-beyazlılardan ekonomik anlamda daha yüksek olduğu öğrenilen teklifin ardından gözler Sambacı'ya çevrildi. Dubai ekibiyle masaya oturan yıldızın, Beşiktaş'a gelip gelmeme kararını bugün bildirmesi bekleniyor.
Beşiktaştaraftarının merakla beklediği Alex Teixeira konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldıza, Dubai'den bir takımdan da teklif geldi. Siyah-beyazlılardan ekonomik anlamda daha yüksek olduğu öğrenilen teklifin ardından gözler Sambacı'ya çevrildi. Dubai ekibiyle masaya oturan yıldızın, Beşiktaş'a gelip gelmeme kararını bugün bildirmesi bekleniyor.