Haberler Beşiktaş Teixeira’da kritik gün

Teixeira’da kritik gün

Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Alex Teixeira konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldıza, Dubai'den bir takımdan da teklif geldi. Siyah-beyazlılardan ekonomik anlamda daha yüksek olduğu öğrenilen teklifin ardından gözler Sambacı'ya çevrildi. Dubai ekibiyle masaya oturan yıldızın, Beşiktaş'a gelip gelmeme kararını bugün bildirmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Teixeira’da kritik gün
Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Alex Teixeira konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldıza, Dubai'den bir takımdan da teklif geldi. Siyah-beyazlılardan ekonomik anlamda daha yüksek olduğu öğrenilen teklifin ardından gözler Sambacı'ya çevrildi. Dubai ekibiyle masaya oturan yıldızın, Beşiktaş'a gelip gelmeme kararını bugün bildirmesi bekleniyor.
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