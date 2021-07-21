Son dakika transfer haberleri: Ve Rosier Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte o tarih

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki oyuncu cuma günü İstanbul'a gelip 4 yıllık imza atacak. Geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak geldiği siyahbeyazlılarla başarılı bir grafik sergileyen, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" diyerek G.Saray'ın teklifini geri çeviren ve taraftarın gönlünde taht kuran Fransız sağ bekin kulübüyle 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ta yeniden oynayabilmek için yönetime "Gerekirse maaşımdan (1.4 milyon euro) kesip, Sporting'e bonservis bedeli olarak verin" diyen 24 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon 350 bin euro garanti ücret ödenecek. Geçen sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan ve 1 gol, 6 asist kaydeden Rosier cuma günü İstanbul'a gelerek 4 senelik sözleşmeye imza atacak.

GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Beşiktaş, uzun süredir uğraştığı Rosier transferinde mutlu sona ulaşırken taraftar da yıldız oyuncu için harekete geçti. Birçok taraftar, Rosier'in İstanbul'a uçakla ineceği gün havaalanında görkemli bir karşılama için sosyal medyadan hareket geçerken "RosierİçinHavaalanına" etiketine Fransız sağ bekten yanıt geldi. Rosier bir taraftar sayfasının konuya ilgili gönderisine "Teşekkürler" emojisi yazdı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

G.SARAY'A İKİNCİ RET!

Sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncunun menajerlik ofisine, içinde sözleşme rakamları ve şartlarının da bulunduğu resmi bir teklif gönderdi. Rosier'in menajeri, oyuncusunun talebiyle buna cevap vermedi. Galatasaray buna rağmen vazgeçmedi. Sporting'e Fransız oyuncu için 6 milyon euro'luk bir teklif daha sundu. Beşiktaş'ın teklifinden 400 bin euro daha fazla teklif etmesine rağmen Fransız oyuncu G.Saray'la görüşme yapmadı.