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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Portekizli kanat! Ghezzal olmazsa Rony Lopes gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Cezayirli yıldızın alternatiflerini de belirledi. Bu isimlerden biri de Rony Lopes... Siyah-beyazlı yönetim, Ghezzal transferinden istediği sonucu alamazsa Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes için girişimlerini hızlandıracak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Portekizli kanat! Ghezzal olmazsa Rony Lopes gelecek

Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi... Siyah- beyazlılar orta sahanın sağına önemli bir ismi takviye etmek istiyor. Kara Kartal, bunun için Rachid Ghezzal üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi aksi bir durumla karşılaşması halinde ise B planını devreye sokacak. Takvim'in haberine göre; hedefteki isim ise Rony Lopes... Siyah-beyazlılar Portekizli yıldızın transferi bekletiyor. Bayram sonrası netleşecek Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

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