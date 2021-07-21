Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Portekizli kanat! Ghezzal olmazsa Rony Lopes gelecek

Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi... Siyah- beyazlılar orta sahanın sağına önemli bir ismi takviye etmek istiyor. Kara Kartal, bunun için Rachid Ghezzal üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi aksi bir durumla karşılaşması halinde ise B planını devreye sokacak. Takvim'in haberine göre; hedefteki isim ise Rony Lopes... Siyah-beyazlılar Portekizli yıldızın transferi bekletiyor. Bayram sonrası netleşecek Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.