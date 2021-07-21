Ghezzal-Gedson savaşı kızıştı

Beşiktaşile G.Saray arasında Ghezzal-Gedson savaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Ghezzal için devreye girmesinin ardından, Beşiktaş yönetimi de Gedson için Benfica ile görüşmelere başladı. Record gazetesi birkaç gün önce Beşiktaş'ın Benfica'ya Gedson'un haklarının yüzde 50'si için 7.5 milyon euro teklif ettiğini haber yaptı. Beşiktaş cephesi Gedson için Benfica'ya teklif yaptıklarını doğrularken, bu görüşmenin Galatasaray'ın Ghezzal için Leicester City'ye yaptığı "astronomik teklif" sonrasında yapıldığı ortaya çıktı.