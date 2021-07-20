HaberlerBeşiktaşSon dakika Beşiktaş transfer haberleri: Tyler Boyd için teklif bekleniyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Tyler Boyd için teklif bekleniyor
Son dakika transfer haberleri: Siyah-beyazlı takımda durumu merak edilen isimlerden biri de Boyd. Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan 26 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu için yeni teklif bekleniyor. (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı takımda durumu merak edilen isimlerden biri de Boyd. Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan 26 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu için yeni teklif bekleniyor. Sivas'ın yeniden kiralamak istediği Boyd için kolaylık gösterilecek. Boyd'un Beşiktaş'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.