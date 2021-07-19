Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Kortney Hause'a teklif! İngilizler duyurdu (BJK spor haberi)

Stoper konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia daha geldi. Daha önce Arsenal'den Pablo Mari'yi siyah beyazlılara yazan Ada medyası, şimdi de Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause için girişim yapıldığını ileri sürdü. Beşiktaş'ın sol ayaklı bir savunmacı aradığı belirtilen haberde "Türkler, hem aradığı özellikte hem de fiyat olarak uygun ismi Aston Villa'da buldu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Hause'u bonservisi ile almak için teklif yaptılar. Aston Villa, düzenli forma vermediği Hause'dan az da olsa bir kazanç sağlayabilir" denildi. Beşiktaş'ın İngiliz savunmacı için ne kadarlık bir ücret önerdiği bilgisi ise paylaşılmadı. 1.91 boyundaki futbolcu, 2019-20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.