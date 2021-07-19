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Son dakika BJK transfer haberleri | Diego Costa Beşiktaş'tan dünyaları istedi! Transfer yattı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın yerini doldurmak için arayışlar sürerken, gündemdeki isim Diego Costa'ydı... Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'tan öyle bir ücret istedi ki transfer görüşmeleri tıkandı. İşte detaylar... (Son dakika Beşiktaş transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:24
Son dakika BJK transfer haberleri | Diego Costa Beşiktaş'tan dünyaları istedi! Transfer yattı

Beşiktaş ile Diego Costa arasında devam eden transfer görüşmelerde dün önemli bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon Euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi.

Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa'nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti. Hürriyet'in haberine göre Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi.

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