Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ersin Destanoğlu giderse Mert Günok gelecek

Son dakika transfer haberleri: Utku Yuvakuran ile 3 yıl sözleşme uzatan Beşiktaş'ta, cazip bir teklif gelmesi durumunda özellikle Fransız kulüplerinin radarında olan Ersin Destanoğlu satılacak ve yeni transferler için bütçe oluşturulacak. (BJK spor haberi)
Utku Yuvakuran ile 3 yıl sözleşme uzatan Beşiktaş'ta, cazip bir teklif gelmesi durumunda özellikle Fransız kulüplerinin radarında olan Ersin Destanoğlu satılacak ve yeni transferler için bütçe oluşturulacak. Bu durumda Beşiktaş kaleci sorununu Milli Takım kalecisi Mert Günok ile çözmeyi planlıyor. Başakşehir'den ayrılması beklenen Mert Günok, Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılması durumunda Beşiktaş kalesinin en önemli adayı konumunda.