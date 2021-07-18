Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Willian Jose için takas formülü! Adem Ljajic...

Forvet takviyesi için Luuk de Jong ve Diego Costa'yı öncelik olarak belirleyen siyah-beyazlı kulüpte birkaç gün önce gündeme gelen Willian Jose ismi iyice ağırlık kazanmaya başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin menajeri ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi gerçekleşitiren Beşiktaş, dün bir kez daha masaya oturdu.

Gelen haberlere göre tecrübeli futbolcu ile el sıkışıldı. Bu sürpriz gelişme sonrası İspanya'ya çıkarma yapma kararı alan yönetimin, oyuncunun kulübü Real Sociedad'dan gelecek hafta için randevu aldığı kaydedildi. İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapılacağı ifade edildi.