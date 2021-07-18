Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Willian Jose için takas formülü! Adem Ljajic...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Willian Jose için takas formülü! Adem Ljajic...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak Real Sociedad'ın yıldızı Willian Jose’yi gündemine almıştı. Brezilyalı golcünün menajeri ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yönetim, hafta başında ise İspanya'ya çıkarma yaparak Real Sociedad'la masaya oturacak. Beşiktaşlı idarecilerin transferi bitirmek için Adem Ljajic'i de kullanabileceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Willian Jose için takas formülü! Adem Ljajic...

Forvet takviyesi için Luuk de Jong ve Diego Costa'yı öncelik olarak belirleyen siyah-beyazlı kulüpte birkaç gün önce gündeme gelen Willian Jose ismi iyice ağırlık kazanmaya başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin menajeri ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi gerçekleşitiren Beşiktaş, dün bir kez daha masaya oturdu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Willian Jose için takas formülü! Adem Ljajic...

Gelen haberlere göre tecrübeli futbolcu ile el sıkışıldı. Bu sürpriz gelişme sonrası İspanya'ya çıkarma yapma kararı alan yönetimin, oyuncunun kulübü Real Sociedad'dan gelecek hafta için randevu aldığı kaydedildi. İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapılacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Willian Jose için takas formülü! Adem Ljajic...

BİR İHTİMAL ADEM LJAJIC
Siyah-beyazlıların kiralama bedeli olarak ne kadarlık bir teklifte bulunacağı henüz netleşmedi ancak gerekirse takas formülünün de devreye sokulacağı belirtildi. Hatta bu doğrultuda Willian Jose transferine karşın Adem Ljajic'in takasta kullanılabileceği yorumları yapılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Willian Jose için takas formülü! Adem Ljajic...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın forvet transferinin bir an önce yapılması baskısını kırmak isteyen siyah-beyazlı yöneticilerin Willian Jose'yi hazırlık maçlarına yetiştirmek istediği de edinilen bilgiler arasında. Daha önce Santos, Las Palmas, Wolverhampton, Zaragoza gibi takımların formasını giyen Jose, 366 resmi karşılaşmada 102 gol, 24 asist üretti.

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