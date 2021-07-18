Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

2021/2022 sezonu için hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
2021/2022 sezonu için hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman takviyeleriyle güçlendiren Kara Kartal, sağ bek bölgesi için geçtiğimiz sezon kiraladığı Valentin Rosier'i bonservisiyle takıma kazandırmak istiyor.
Yönetim, Fransız sağ bekin transferi için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Rosier ile Galatasaray'ın da ilgilenmesi Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor.
Sarı-kırmızılıların Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken; Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirememesi halinde oyuncunun alternatifini belirledi.
ROSIER OLMAZSA CANNON
Sbisoccer'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar; Rosier transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Reggie Cannon'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak.
İNGİLTERE VE BELÇİKA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Haberde, kariyerini Boavista'da sürdüren ve maddi sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması beklenen ABD'li futbolcuya İngiltere ve Belçika'dan da teklifler olduğu belirtildi.
REGGIE CANNON KİMDİR?
Tam adı Reginald Jacob Cannon olan futbolcu, 11 Haziran 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde dünyaya geldi. Solar SC, Dallas Academy, UCLA Bruins ve FC Dallas takımlarında da forma giyen Cannon, 2020 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Boavista'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 33 maçta 1 asist kaydeden ABD'li sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.