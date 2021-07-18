Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

Sarı-kırmızılıların Valentin Rosier için Sporting Lizbon 'a 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken; Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirememesi halinde oyuncunun alternatifini belirledi.

Sbisoccer'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar; Rosier transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Reggie Cannon 'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak.

İNGİLTERE VE BELÇİKA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde, kariyerini Boavista'da sürdüren ve maddi sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması beklenen ABD'li futbolcuya İngiltere ve Belçika'dan da teklifler olduğu belirtildi.