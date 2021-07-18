Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan siyah-beyazlı takım, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak istediği Valentin Rosier'in transferi için Galatasaray ile yarışan siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Boavista forması giyen ABD'li oyuncu Reggie Cannon için girişimlerine başlayacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 19:48
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

2021/2022 sezonu için hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

Yaz transfer döneminde kadrosunu Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman takviyeleriyle güçlendiren Kara Kartal, sağ bek bölgesi için geçtiğimiz sezon kiraladığı Valentin Rosier'i bonservisiyle takıma kazandırmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

Yönetim, Fransız sağ bekin transferi için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Rosier ile Galatasaray'ın da ilgilenmesi Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

Sarı-kırmızılıların Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken; Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirememesi halinde oyuncunun alternatifini belirledi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

ROSIER OLMAZSA CANNON

Sbisoccer'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar; Rosier transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Reggie Cannon'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

İNGİLTERE VE BELÇİKA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde, kariyerini Boavista'da sürdüren ve maddi sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması beklenen ABD'li futbolcuya İngiltere ve Belçika'dan da teklifler olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

REGGIE CANNON KİMDİR?

Tam adı Reginald Jacob Cannon olan futbolcu, 11 Haziran 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde dünyaya geldi. Solar SC, Dallas Academy, UCLA Bruins ve FC Dallas takımlarında da forma giyen Cannon, 2020 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Boavista'ya transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Valentin Rosier olmazsa Reggie Cannon... (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 33 maçta 1 asist kaydeden ABD'li sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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