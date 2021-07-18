Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer çıkışı! "Oyuna gelmem"

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin geç kaldığı şeklindeki eleştirilere sert yanıt verdi. Çebi, "Futbolcuyla anlaşıyoruz, sonra menajer başka bir teklifle geliyor. Oyuncuyu transfer etmek istediğinizde menajerler maalesef çok değişkenlik gösteriyor. Oyunlara gelmem." ifadesini kullandı. (BJK spor haberi)
BeşiktaşBaşkanı Ahmet Nur Çebi, 'transferde geç kalındığı', 'Ghezzal'in neden bitirilemediği' eleştirilerine yanıt verdi. "Transferde çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu transfer etmek istediğinizde menajerler maalesef çok değişkenlik gösteriyor" diyerek menajerleri işaret eden Çebi, "Belli bir noktaya geliyorsunuz prensipte anlaşıp masadan kalkıyorsunuz, iki gün sonra başka bir teklifle geliyorlar. Menajerlerin bu tip uygunsuz davranışlarına bazı kulüpler de kucak açıyor. Menajer elinde oyuncak oluyorlar. Ben bu tarz oyunlara gelmeyeceğim. Anlaşmalar bizim şartlarımızla olacak" dedi.