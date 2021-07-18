HaberlerBeşiktaşSon dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier'in eli kulağında
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier'in eli kulağında
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Rosier için uzun süredir Sporting ile sürdürdüğü transfer pazarlıklarında mutlu sona ulaştığı ve kısa süre içinde resmi açıklamaların geleceği kaydedildi. | BJK haberleri
Beşiktaş'ın Rosier için uzun süredir Sporting ile sürdürdüğü transfer pazarlıklarında mutlu sona ulaştığı ve kısa süre içinde resmi açıklamaların geleceği kaydedildi. Kartal, Rosier için Sporting'e 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.