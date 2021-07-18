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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier'in eli kulağında

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Rosier için uzun süredir Sporting ile sürdürdüğü transfer pazarlıklarında mutlu sona ulaştığı ve kısa süre içinde resmi açıklamaların geleceği kaydedildi. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier'in eli kulağında
Beşiktaş'ın Rosier için uzun süredir Sporting ile sürdürdüğü transfer pazarlıklarında mutlu sona ulaştığı ve kısa süre içinde resmi açıklamaların geleceği kaydedildi. Kartal, Rosier için Sporting'e 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
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