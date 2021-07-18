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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Eder’e veto

Son dakika transfer haberleri: Lokomotiv Moskova'dan ayrılan Portekizli forvet Eder, menajeri tarafından Beşiktaş'a teklif edilmişti. Ancak golcüye Sergen Yalçın'dan veto geldi. Usta hocanın "Hem formsuz hem de bizim sistemimize uygun değil" sözleriyle öneriyi reddettiği bildirildi. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Eder’e veto
Lokomotiv Moskova'dan ayrılan Portekizli forvet Eder, menajeri tarafından Beşiktaş'a teklif edilmişti. Ancak golcüye Sergen Yalçın'dan veto geldi. Usta hocanın "Hem formsuz hem de bizim sistemimize uygun değil" sözleriyle öneriyi reddettiği bildirildi.
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