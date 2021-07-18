Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kaan Ayhan için ret

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 4 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı. İddialara göre İtalyan ekibi, önerilen rakamı yetersiz buldu. Sassuolo yönetiminin, 6 milyon euro'da direttiği belirtildi. Kulübün CEO'su Kaan'ı tutacaklarını söylemişti. | BJK haberleri
Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 4 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı. İddialara göre İtalyan ekibi, önerilen rakamı yetersiz buldu. Sassuolo yönetiminin, 6 milyon euro'da direttiği belirtildi. Kulübün CEO'su Kaan'ı tutacaklarını söylemişti.